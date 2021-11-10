Son dakika: Kocaeli'nde izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında, izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

AA
10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:02
Son dakika: Kocaeli'nde izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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