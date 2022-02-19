Son dakika: Konya'da kaza: 5 ölü 26 yaralı var

Son dakika: Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

AA
19 Şubat 2022 Cumartesi, 09:21
Son dakika: Konya'da kaza: 5 ölü 26 yaralı var
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Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


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