Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 'Narkoçelik-19' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-19' operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde 'Narkoçelik-19' operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Buna göre; yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalanırken, 257 kilogram skunk, 220 kilo 500 gram metamfetamin, 71 bin uyuşturucu hap, 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.
Ayrıca, 9 hassas terazi, 1 hap basma makinesi, 3 pres makinesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2024
4??8??0?? Kg Uyuşturucu Madde ve
7??1?? Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi??
Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8?? şüpheli yakalandı??
Aziz… pic.twitter.com/40bCOWUKn0
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- Asgari ücrete 'ara zam' gelmezse ne olur?
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Yurttaş Özel'i nasıl değerlendiriyor?
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı
- 'Gezi'nin Vali'si avukat oldu!
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
- Hamas'tan ilk açıklama geldi!
- 'Mourinho ile konuştum, Fenerbahçe'ye...'
- Almanya'daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor