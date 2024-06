Bakan Yerlikaya'dan Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin açıklama

Yayınlanma: 02.06.2024 - 16:55

Güncelleme: 02.06.2024 - 16:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Küçükçekmece'de çöken zemin artı 3 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, "Olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapıyoruz. İçişleri ailesi olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi.

Yerlikaya, " 2 gözaltı var mal sahibi ve zemin kattaki dükkanla ilgili.Yarın sabaha kadar hem bu enkazı hem de yan taraftaki binayı tamamen yıkacağız" dedi" diye konuştu.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, " Küçükçekmece ilçemizde Kartaltepe mahallemizde sabah saat 08.41 itibariyle zemin artı 3 katlı olan apartman maalesef çökmüştür. 1988 yapımı olduğunu biliyoruz. AFAD buraya çok yakın. Çok kısa süre içerisinde saat 08.50'de 9 dakika sonra AFAD, eş zamanlı olarak itfaiye, ilçe belediyesi zaten burada kaymakamımız valimiz olayın hemen ertesinde buraya geldi. İlk etapta içeride enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için cansiperane çalıştık. Her zaman olduğu gibi AFAD, UMKE, itfaiye ve olması gereken emniyet, valilik. Bu tür durumlarda biliyorsunuz hepsini tek tek saymama bile gerek yok, müdahale ve iyileleştirme noktasında ne noktaya geldiğimizi biliyorsunuz. Her birine minnettarız ve her birine teşekkür ediyorum " dedi.

"9 KİŞİ KURTARILDI"

Bakan Yerlikaya, "9 insan kurtarıldı. Biri maalesef Türkmenistan uyruklu olan yabancı bir kardeşimiz maalesef vefat etti. Başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İçeriden çıkarılan 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan 1'i İran 7'si Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı yasal kalışı olan ikamet izni olan yabancılar. Bizim 2 vatandaşımız var. Biri hastanede tedavi bile olmadı. Diğer vatandaşımız tedavi sürecinde. Hastane yetkililerinden buraya gelmeden önce almış olduğum bilgiye göre, bizim vatandaşımızın durumu gayet iyi. Tedavi süreci devam eden 6 yabancı uyruklu misafirlerden anneyle 6 aylık bebeğin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor. Duamız temennimiz odur ki, en kısa zamanda sağlık sıhhat ve afiyete kavuşurlar diyoruz. Birazdan da ziyaret etmeyi düşünüyoruz arkadaşlarla beraber " dedi.

"MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİK"

Yerlikaya, "Hemen olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapıyoruz. Adalet Bakanlığımız açıkladı. Burası için 3 savcı görevlendirildi. Onlar soruşturmalarına başladılar.İçişleri ailesi olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi. Bakan Yerlikaya İstanbullulara da seslenerek, "4 Haziran'da göreve başladık. Kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası'nı duymayan İstanbullu kalmadı. Sadece İstanbulla da ilgili değil Marmara bölgesiyle de ilgili. Biz depremlere karşı dayanımı olmayan enkazda gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz birlikte yapmak istiyoruz bunu. Elbirliğiyle devlet millet elele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'ta canımızın yandığı gibi bir daha canımızın yanmasını istemiyoruz. " dedi.

"BEKLEMEYİN, CANIMIZ YANMASIN"

Bakan Yerlikaya, " Buraya Vali olarak atandıktan 3 ay sonra Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki yıkılan Yeşilyurt Apartmanı. Beraberdik o zaman. En az 8 gün orada kaldık. Böyle evlerin tek tek yıkılması ve akabinde acımızı paylaşmak başsağlığı dilemek. Tedavi sürecinde olanlara 'Geçmiş olsun' demek. Allah tekrarından korusun demek. Bunları yapacağız, bu bizim devlet olarak da millet olarak da vazifemiz. Buradan gönlümden geldiği gibi İstanbullu hemşehrilerime seslenmek istiyorum Beklemeyin lütfen durmayın. Mülki idare amirlerimiz, belediyeler hepsi bu kampanyaların özelini biliyor; faydalanın.Elinizin ucunda duruyor avucunuzu kapatmak kadar yakın. Kira yardımlarından tutun da 'Yarısı Bizden' kampanyasının ne kadar güçlü ve önemli hale geldiğini görün.Canımız yanmasın" dedi

"2 GÖZALTI VAR"

Yerlikaya çöken binayla ilgili gözaltı sayısına da değinerek, "2 gözaltı var mal sahibi ve zemin kattaki dükkanla ilgili. Bunlarla ilgili tahkikat devam ederken birşey bilsek de söylememiz doğru değil. Bırakalım bizim adımıza millet adına karar verici olan savcı mahkemeler aydınlatacak. Göreceksiniz Beşiktaş'ta 29 vatandaşımızın hayatına mal olan oradaki durum gibi biz çok kı