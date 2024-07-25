Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın!
Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Küçükçekmece Cennet Mahallesi Cemevi çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlerin tek katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cemevinde hasara yol açtı.
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