Göreme'de otel yangını: Turistler tahliye edildi

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde yangın çıktı. Yangında restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 00:57
Göreme'de otel yangını: Turistler tahliye edildi
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Edinilen bilgiye göre, Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelin terasında bulunan restoran kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 

Alevlerin yükseldiği olay yerine sağlık, Göreme Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. 

Ekipler tarafından otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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