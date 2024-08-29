Son Dakika... Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yeni gelişme: Kaza anının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.08.2024 - 15:52

Güncelleme: 29.08.2024 - 16:04

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı feci kaza anına ait yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan belediyeye ait olan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, sabah saatlerinde Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 50 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı.

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.