Son Dakika... Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yeni gelişme: Kaza anının araç içi görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika gelişmesi... Küçükçekmece’de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazası ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.
Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı feci kaza anına ait yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan belediyeye ait olan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, sabah saatlerinde Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 50 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı.
ÖN RAPOR HAZIRLANDI
Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.
Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.
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