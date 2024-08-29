İki metrobüsün çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
Küçükçekmece Sefaköy’de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece Sefaköy metrobüs yolu Avcılar istikametinde yol bakım çalışması nedeniyle İki metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir metrobüs ağır hasar aldı. Yolcular büyük panik yaşadı. 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Metrobüs yoldan kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.
Metrobüslerin çarpışma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, metrobüslerin çarpıştığı ve bir metrobüsün sürüklenip bariyerlere çarparak durduğu görülüyor.
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