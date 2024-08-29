İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 29.08.2024 - 10:48

Güncelleme: 29.08.2024 - 10:48

Küçükçekmece Sefaköy'de yaşanan metrobüs kazasına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamada bulundu. Kazada, bir kişi hayatını kayebederken çok sayıda yurttaşın yaralı olduğu belirtildi.

İmamoğlu, şu açıklamada bulundu:

"Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor."