İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 10:48
İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
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Küçükçekmece Sefaköy'de yaşanan metrobüs kazasına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamada bulundu. Kazada, bir kişi hayatını kayebederken çok sayıda yurttaşın yaralı olduğu belirtildi. 

İmamoğlu, şu açıklamada bulundu:

"Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor."

 


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