İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin açıklamada bulundu.
Küçükçekmece Sefaköy'de yaşanan metrobüs kazasına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamada bulundu. Kazada, bir kişi hayatını kayebederken çok sayıda yurttaşın yaralı olduğu belirtildi.
İmamoğlu, şu açıklamada bulundu:
"Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor."
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 29, 2024
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