Son Dakika: Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, Antalya Kumluca'da 4.2 şiddetinde bir deprem olduğunu açıkladı.
13.05'de meydana gelen deprem 70 km derinlikte meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Akdeniz, 48.86 km. Kumluca (Antalya)
Tarih-Saat : 03.08.2022, 13:05:27 TSİ
Enlem : 36.0696 N
Boylam : 30.9853 E
Derinlik : 70.96 km
Detay : https://t.co/w7b6YOHsMN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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