Son Dakika: Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:17
Son Dakika: Kumluca'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Antalya Kumluca'da 4.2 şiddetinde bir deprem olduğunu açıkladı. 

13.05'de meydana gelen deprem 70 km derinlikte meydana geldi.


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