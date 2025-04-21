Son Dakika... Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem: Uşak ve Balıkesir'de de hissedildi

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Uşak ve Balıkesir'de de hissedildiği kaydedildi.

Son Dakika... Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem: Uşak ve Balıkesir'de de hissedildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 20:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Uşak ve Balıkesir'de de hissedildiği belirtilen depremin derinliği 13.43 km olarak kaydedildi.

Depremin hemen ardından Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi.


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