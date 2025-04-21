Son Dakika... Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem: Uşak ve Balıkesir'de de hissedildi
Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Uşak ve Balıkesir'de de hissedildiği kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Uşak ve Balıkesir'de de hissedildiği belirtilen depremin derinliği 13.43 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-21
Saat:20:24:38 TSİ
Enlem:39.22389 N
Boylam:28.97444 E
Derinlik:13.43 km
Detay:https://t.co/6zTCQWtJAi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin hemen ardından Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kütahya'da bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi.
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