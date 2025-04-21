Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saat 10.24 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 6.13 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Afşin (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-04-21
Saat:10:24:42 TSİ
Enlem:38.29 N
Boylam:37.04167 E
Derinlik:6.13 km
Detay:https://t.co/toyOkYwsrR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Son dakika #afad #deprem #kahramanmaraş
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