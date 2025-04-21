Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:44

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:51

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saat 10.24 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 6.13 km olarak kaydedildi.