Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:44

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saat 10.24 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 6.13 km olarak kaydedildi.


Etiketler: #Son dakika #afad #deprem #kahramanmaraş

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