Son Dakika: Kütahya'da orman yangını!

26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:12

Kütayha Gediz'e bağlı Köpenez köyü yakınlarındaki ormanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 3 uçak, 16 arazöz, 2 dozer, 2 su tankeri ve ekskavatör ile çok sayıda orman bölge ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili de adli soruşturma başlatıldı.