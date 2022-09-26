Son Dakika: Kütahya'da orman yangını!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde orman yangını çıktı. Kısa zamanda söndürülen yangında 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:12
Son Dakika: Kütahya'da orman yangını!
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Kütayha Gediz'e bağlı Köpenez köyü yakınlarındaki ormanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 3 uçak, 16 arazöz, 2 dozer, 2 su tankeri ve ekskavatör ile çok sayıda orman bölge ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili de adli soruşturma başlatıldı.


Kütahya orman yangını Son dakika

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