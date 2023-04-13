Son dakika... Çağlayan Adliyesi personelini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haberi... İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde ani fren yapan otomobile arkadan çarpan serviste bulunan 4 kişi yaralandı. Servisin Çağlayan Adliyesi personelini taşıdığı öğrenildi.
Kaza, 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AFJ 453 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden frene bastı. Ani fren nedeniyle otomobilin arkasından gelen ve Çağlayan Adliyesi personellerini taşıyan servis aracı, manevra yapamayarak çarptı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten sağladı.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
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