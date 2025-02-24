Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...
SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri Los Angeles'ta sahiplerini buldu. İşte kazananlar...
FİLM KATEGORİSİ
En İyi Oyuncu Kadrosu
“Conclave”
En İyi Kadın Oyuncu
Demi Moore, “The Substance”
En İyi Erkek Oyuncu
Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kieran Culkin, “A Real Pain”
TELEVİZYON KATEGORİSİ
En İyi Drama Kadrosu
“Shōgun”
En İyi Komedi Kadrosu
“Only Murders in the Building”
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Hiroyuki Sanada, “Shōgun”
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Anna Sawai, “Shōgun”
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Martin Short, “Only Murders in the Building”
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Jean Smart, “Hacks”
En İyi Erkek Oyuncu (TV ya da Mini Dizi)
Colin Farrell, “The Penguin”
En İyi Kadın Oyuncu (TV ya da Mini Dizi)
Jessica Gunning, “Baby Reindeer”
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