Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri Los Angeles'ta sahiplerini buldu. İşte kazananlar...

Yağmur Sarı
24 Şubat 2025 Pazartesi, 11:10
Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

FİLM KATEGORİSİ

En İyi Oyuncu Kadrosu

“Conclave”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Kadın Oyuncu

Demi Moore, “The Substance”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

TELEVİZYON KATEGORİSİ

En İyi Drama Kadrosu

“Shōgun”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Komedi Kadrosu

“Only Murders in the Building”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Hiroyuki Sanada, “Shōgun”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Anna Sawai, “Shōgun”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Jean Smart, “Hacks”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Erkek Oyuncu (TV ya da Mini Dizi)

Colin Farrell, “The Penguin”

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

En İyi Kadın Oyuncu (TV ya da Mini Dizi)

Jessica Gunning, “Baby Reindeer”

SAG Oscar

En Çok Okunan Haberler