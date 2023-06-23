Son dakika... LGS sonuçları açıklandı!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:47

Güncelleme: 23.06.2023 - 13:29

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açıldı.

TERCİHLER 3-19 TEMMUZ'DA YAPILACAK!

MEB tarafından yapılan açıklamada, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun 26 Haziran'da yayımlanacağı, tercihlerin ise 3-19 Temmuz'da yapabileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82. Sınava katılan 562 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi. Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz’da açıklanacak."

Adaylar, Bakanlığın "http://meb.gov.tr" internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek.