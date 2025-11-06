Son Dakika... Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi belli oldu!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “8’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınavın iki oturum halinde düzenleneceği belirtildi. Birinci oturumda sözel alan (Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil), ikinci oturumda ise sayısal alan (Matematik ve Fen Bilimleri) soruları yer alacak.

SINAV SÜRESİ VE OTURUM

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2026 sınavında da ilk oturum 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturumun başlangıç saati ise 11.30 olacak ve 80 dakika sürecek. Oturumlar arasında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için 45 dakikalık bir ara verilecek.

Öğrenciler, sınav sonuç belgelerini meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından, merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme süreci başlayacak. Öğrenciler, puanlarına göre nitelikli okullara veya adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kayıt alacak ortaöğretim kurumlarına yerleşebilecek.

2025 yılında yapılan LGS sınavına yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci katılmıştı.