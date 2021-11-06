Son dakika... Lütfü Türkkan'dan Bingöl'deki küfür gerilimi sonrası açıklama
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de yaşanan olay sonrası bir video yayınlayarak özür diledi. Türkkan konuşmasında, "Gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim. Bunlar hiç doğru olmayan ifadeler" dedi.
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de yaşanan olay sonrası Twitter hesabından 'Milletimize arzımdır' başlığı ile bir video yayınladı.
Türkkan, paylaştığı videoda olayla ilgili, "Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu, o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım, onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta 'küfretme' diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım" açıklamasında bulundu.
'BÜTÜN MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM'
Türkkan, videonun devamında ise özür dileyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ben burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden ve arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan, doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar da doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum."
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