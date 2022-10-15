Son Dakika: Maden faciasına ilişkin provokatif içerikli paylaşımlara soruşturma

15 Ekim 2022 Cumartesi, 10:43

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait ocakta, dün saat 18.15’te patlama meydana geldi.

AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma, polis, UMKE ve Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri, arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. 110 işçinin çalıştığı ocaktaki patlamada 28 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.

İşçiler, Bartın, İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde tedaviye alındı. Ocaktaki yangına müdahale edilirken, mahsur kalan 15 işçiyi de kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Maden ocağı sahasında işçilerinin aileleri ve yakınları ise kurtarma çalışmasından gelecek iyi haberleri bekliyor.

İçişleri Bakanlığı, maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap için adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır."