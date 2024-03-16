Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!
Son dakika haberi... Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında, alanda ilk iz 33. günde bulundu. Maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayı sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Facianın 33. gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.
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