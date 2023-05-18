Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 4.30'da meydana gelen depremin derinliği 11.98 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2023
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Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [18.68 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-05-18
Saat:04:30:57 TSİ
Enlem:39.324 N
Boylam:26.148 E
Derinlik:11.98 km
Detay:https://t.co/6KMGElNn1N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında da saat 22.55 sıralarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurulmuştu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntın derinliği, 7,59 kilometre olarak ölçüldü.
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