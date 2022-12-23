Deprem mi oldu? 23 Aralık'ta nerede deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Aralık'ta son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Peki, deprem mi oldu? 23 Aralık'ta nerede deprem oldu?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de gerçekleşen son depremler merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi, 23 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...
23 ARALIK'TA NEREDE DEPREM OLDU?
23 Aralık'ta hissedilen deprem, Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy Mahallesi'nde 3.2 büyüklüğünde gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER
13:11:28 -.- 2.0 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
12:52:32 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
12:38:14 -.- 1.4 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
12:21:57 -.- 1.5 -.- GUZELYURT-DUZICI (OSMANIYE)
12:04:08 -.- 1.6 -.- IKISU-MAZIDAGI (MARDIN)
11:52:58 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
11:03:49 -.- 1.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)
11:03:02 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
10:56:39 -.- 1.6 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
10:42:56 -.- 3.3 3.2 GUNAYDIN-SUSURLUK (BALIKESIR)
10:37:47 -.- 1.3 -.- ORHANGAZI (BURSA)
10:08:55 -.- 1.9 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)
10:04:28 -.- 3.3 3.4 DAGCI-(ARDAHAN)
10:04:01 -.- 1.8 -.- UYANIK-HINIS (ERZURUM)
09:37:18 -.- 1.8 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
09:03:19 -.- 1.3 -.- GOLORMANI-(DUZCE)
08:35:21 -.- 0.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
08:02:52 -.- 1.6 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
07:58:04 -.- 1.4 -.- BALIKLIDERE-SUSURLUK (BALIKESIR)
07:51:04 -.- 1.7 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
07:43:30 -.- 1.6 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
07:37:32 -.- 0.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
06:33:48 -.- 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
06:24:24 -.- 2.7 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
06:23:40 -.- 2.5 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)
06:15:29 -.- 1.6 -.- ALAKOY-(VAN)
06:03:28 -.- 3.2 -.- YAHYAKOY-SUSURLUK (BALIKESIR)
05:54:25 -.- 2.2 -.- GOLYAKA (DUZCE)
05:49:50 -.- 1.3 -.- GOLYAKA (DUZCE)
05:03:05 -.- 1.9 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)
04:08:10 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
04:02:54 -.- 1.7 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
03:56:09 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:52:15 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
03:50:46 -.- 1.5 -.- TABANLI-(VAN)
03:42:10 -.- 2.0 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:40:11 -.- 2.5 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:37:58 -.- 0.6 -.- DERE-KAS (ANTALYA)
03:22:53 -.- 1.2 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)
03:13:14 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:11:15 -.- 1.8 -.- TURUNC-MARMARIS (MUGLA)
03:10:57 -.- 1.8 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:05:42 -.- 1.4 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:55:18 -.- 2.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI
02:41:48 -.- 1.9 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
02:35:27 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
02:34:29 -.- 2.0 -.- YESILCIFTLIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
02:26:23 -.- 1.4 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:20:14 -.- 2.1 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)
02:18:55 -.- 2.5 -.- ELMALIK-(BOLU)
01:59:04 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:49:32 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:42:30 -.- 1.5 -.- AKCAOREN-AHLAT (BITLIS)
01:37:17 -.- 1.3 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:31:24 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
01:24:27 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:19:01 -.- 3.5 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:18:42 -.- 3.3 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:18:39 -.- 2.7 -.- INHISAR-ULUBORLU (ISPARTA)
00:37:58 -.- 1.6 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:26:08 -.- 2.3 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:25:24 -.- 1.9 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:07:37 -.- 1.0 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
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