Son Dakika... Balıkesir'de deprem!
Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 9 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 23, 2022
GUNAYDIN-SUSURLUK (BALIKESIR) https://t.co/e9GLNw2HnH
23.12.2022, 10:42:56 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 9.0 km#Kandilli
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