Son Dakika... Balıkesir'de deprem!

Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 10:57
Son Dakika... Balıkesir'de deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 9 km olarak ölçüldü.


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