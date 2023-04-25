Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:20
Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Malatya Doğanşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 07.02'de gerçekleşen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.


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