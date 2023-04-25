Son Dakika: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Malatya Doğanşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.02'de gerçekleşen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimin döviz aldığı belli oldu
- Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze oyuncuları kim?
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- İnce'nin 'Akşener' iddiasına yalanlama
- Altaylı'dan Kurum'a: Buna ekonomi yönetimi dersiniz...
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- 'Cumhur' seçmeninden Erdoğan'a kötü haber