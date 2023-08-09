Son dakika... Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Yayınlanma: 09.08.2023 - 20:08

Güncelleme: 09.08.2023 - 20:43

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.01'de merkez üssü, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 12.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Sezer'den açıklama geldi. Sezer, “Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” dedi.