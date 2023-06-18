Son dakika... Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 18.36'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.6 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-06-18
Saat:18:36:28 TSİ
Enlem:38.202 N
Boylam:38.619 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/x2nRIud8I0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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