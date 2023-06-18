Son dakika... Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 18:44
Son dakika... Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 18.36'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.6 km olarak ölçüldü.


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