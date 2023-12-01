Son Dakika: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:31
Son Dakika: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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