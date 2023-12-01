Son Dakika: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:31

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: