Son Dakika: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 1, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-12-01
Saat:03:18:49 TSİ
Enlem:38.37028 N
Boylam:37.61 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/g2XNwZdAHq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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