Son Dakika... Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.35'te gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.
Deprem Kayseri, Diyarbakır, Adıyaman ve diğer çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-08-24
Saat:08:35:23 TSİ
Enlem:38.304 N
Boylam:38.181 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KefdsvnJfv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2023
BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Habertürk'te canlı yayında yaptığı açıklamada, "Saha taraması yapıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bize yansımadı" dedi.
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
#Malatya İli #Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 24, 2023
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.#Deprem pic.twitter.com/aZcyU4n8Uy
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