Son dakika... Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.40 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-08-23
Saat:10:40:27 TSİ
Enlem:37.956 N
Boylam:38.06 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rgQKpCDqfU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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