Son dakika... Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:57
Son dakika... Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.40 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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