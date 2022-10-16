Son Dakika... Malatya'da deprem

16 Ekim 2022 Pazar, 13:34

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.24'te gerçekleşen deprem yerin 6.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.