Son Dakika... Malatya'da deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 13:34
Son Dakika... Malatya'da deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.24'te gerçekleşen deprem yerin 6.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.


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