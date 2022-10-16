Son Dakika... Malatya'da deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.24'te gerçekleşen deprem yerin 6.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 16, 2022
TANISIK-(MALATYA) https://t.co/OfLiPR6wXO
16.10.2022, 12:24:24 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 6.4 km#Kandilli
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