Son Dakika... Malatya'da deprem!
Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 22.10'da meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-02-17
Saat:22:10:37 TSİ
Enlem:38.242 N
Boylam:38.223 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/kClS6Zthjl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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