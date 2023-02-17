Son Dakika... Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 22:39

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 22:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 22.10'da meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.