Son dakika... Maltepe'de iş yeri yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:09

Güncelleme: 02.12.2023 - 10:10

Maltepe'de Cevizli Mahallesi Cebeci Sokakta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.