Son dakika... Maltepe'de iş yeri yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Maltepe'de Cevizli Mahallesi Cebeci Sokakta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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