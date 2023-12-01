Ümraniye'de korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:41

Güncelleme: 01.12.2023 - 09:42

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katındaki dairede dün saat 16.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında yoğun duman nedeniyle üst kattaki dairede yaşayanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ KURTARDI

Mahalleli, ekipler gelene kadar bir yandan hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da üst kattaki dairede mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Yurttaşlar binanın arka tarafından dairenin camını kırarak mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen bir kişiye ambulans içinde müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından binada duman tahliyesi yapıldı.

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Yangında mahsur kalan Sevda Oktay "Ben canlı canlı yaşadım. İçerdeydim, canımı zor kurtardım. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Ya elektrikten ya sobadan çıkmış olabilir. 2'nci kattaydık. Vatandaşlar bizi camdan aldılar aşağıya indirdiler. Yanacaktık yoksa" diye konuştu.

Yangını görerek yardıma koşan komşuları Ünal Keküllüoğlu ise, "Dumanları görünce itfaiye gelene kadar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Kapıyı kırdığımızda simsiyah duman üst katlara çıkmıştı. Mahsur kalanları arka taraftan indirdik" dedi.