Son Dakika: Manisa'da orman yangını!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz ve 4 su tankeri ile ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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