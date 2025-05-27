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Son dakika... Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip davasında karar: Duran Aydın'ın cezası belli oldu

Son dakika... Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip davasında karar: Duran Aydın'ın cezası belli oldu

27.05.2025 14:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip davasında karar: Duran Aydın'ın cezası belli oldu

Son dakika haberi... Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına zarar veren Duran Aydın hakkında karar açıklandı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakim karşısına çıktı. 

Kararını açıklayan mahkeme sanık Aydın’ın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

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