Son Dakika: MEB duyurdu! EKYS sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olan EKYS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MEB EKYS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı 20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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