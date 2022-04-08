Son Dakika: MEB duyurdu! EKYS sonuçları açıklandı

08 Nisan 2022 Cuma, 10:18

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olan EKYS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MEB EKYS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı 20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."