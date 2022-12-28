Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan seçim tarihi açıklaması
Son dakika haberi... Erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasının beklemediğini ifade etti.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Şentop, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var" dedi.
Şentop, 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemediğini ifade etti.
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