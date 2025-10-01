AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika... Meclis'te yeni dönem CHP'siz başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde!
Son dakika haberi... TBMM, bugün yeni döneminin açılışını yapıyor. CHP, belediye başkanlarına yönelik operasyon ve tutuklamalar ile partinin kongrelerine dönük müdahaleleri protesto etmek amacıyla açılışa katılmama kararı aldı. TİP ve EMEP üyesi vekiller de boykota destek veriyor. TBMM Genel Kurulu'na gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm siyasi partilerin milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı.
1.10.2025 14:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
