Son Dakika: Meclis'te yeterli sayıya ulaşılamadı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:12

TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifi için olağanüstü toplanacaktı ancak toplantı için yeter sayısına ulaşılamadı.

CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ele alınması talebiyle yaptığı olağanüstü toplantı çağrısının ardından, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos'ta toplantıya çağırmıştı.

AKP VE MHP TOPLANTIYA KATILMAYACAK

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. Ünal, "Sağlık gibi son derece hassas bir konu üzerinden siyasi şov yapma amacının çok açık görüldüğü ortada" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da konunun CHP tarafından istismar edildiğini belirterek, toplantıya katılmayacaklarını söylemişti.

HDP de toplantıya katılmama kararı aldı.

Meclis birleşiminin açılabilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor.