Son Dakika: Mehmet Kasapoğlu'ndan KYK borçları açıklaması

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:49

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere verdiği kredilerin geri ödemesine Üretici Enflasyonu’nu (ÜFE) yansıtarak bayramın ikinci gününde yeniden hesaplamasıyla, gençlerin borçları astronomik rakamlara dönüştü. Türkiye’de halihazırda 5.5 milyon borçlu var ve bu borçluların 400 bini icralık.

Binlerce öğrencinin mağdur olduğu konuyla ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.

Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bundan sonra da gençlerimizin mutlu olması için adımlarımızı atacağız. İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak"

Öte yandan Kasapoğlu, "15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar" dedi.