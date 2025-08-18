Son Dakika... Memurlar için son zam teklifi belli oldu... Sendikadan sert tepki: 'Rakam cidden komik, bu son teklif olamaz'

Kamu İşveren Heyeti Başkanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili konfederasyon genel başkanları 28 Temmuz’da gerçekleştirilen hazırlık toplantısında bir araya gelerek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin gündemi belirledi.

Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin moderatörlüğünde, yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ön müzakere toplantıları 1 Ağustos ile 5 Ağustos 2025’te tamamlandı.

Toplantılara ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Toplu sözleşme sürecinde yetkili konfederasyon ve sendikalar toplam 1048 teklifte bulunurken, bu teklifler ön müzakere toplantılarında ayrıştırılarak 1107 teklif üzerinden müzakereler yürütüldü. Ön müzakere sürecinin ardından, 11 hizmet kolunda yürütülen müzakere toplantıları da 11 Ağustos 2025 tarihine kadar tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 12 Ağustos 2025’te hükümetin ilk zam teklifini açıkladı. Buna göre; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay yüzde 6, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

TEKNİK TOPLANTILAR VE EK TEKLİF

13 Ağustos 2025’te genele ilişkin tekliflerin müzakere toplantıları yapıldı. 13-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantılar gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, 15 Ağustos 2025’te Bakan Işıkhan, verilen tekliflere ek olarak yürütülen ara müzakerede memurların taban aylığına 1000 TL artış önerisinde bulundu.

SON TEKLİF PAYLAŞILDI

18 Ağustos 2025 tarihinde ise hükümetin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaşıldı. Buna göre; 2026 yılı için; ilk altı ay yüzde 11; ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4; ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1000 TL taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi.

SENDİKADAN SERT TEPKİ: 'BU SON TEKLİF OLAMAZ'

Teklifin sunulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi:

"Toplu sözleşme başladığı tarihten bu tarihe kadar biz hep aynı şeyi söyledik. Dedik ki gelir adaletsizliği var, ücret dengesizliği var dedik. Çünkü burada sağlamazsanız bu uzun süre devam edecek. Bu eski Türkiye'de olan bir tartışmaydı. Çalışanlar arasındaki aşırı ücret adaletsizliği, amirin yanındaki, maiyetindeki çalışandan daha düşük aldığı bir zemin Türkiye'yi uzun süre yordu. Ve paradokslara konu oldu bu. Ama bu düzeltilmişti. Şimdi bu aynı şekilde tersine döndü. Eğer bu rakamlar, az önce Sayın Bakan bize sunduğu 10+6 teklifinin üzerine 2 puan ekleyerek 11+7 diye 2026 yılını, 2027'yi ise 4+4 bırakıyoruz diyerek, 1000 TL taban aylığa, geçenlerde bir açıklama yapmıştık, böyle bir şey olmaz. Adres doğru ama miktar yanlış demiştik. Bu rakamlarla bu son teklif diyor, böyle bir şey olamaz. Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez ve bu da milletimizi olumsuz etkiler. Buna kimse fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı.

"RAKAMLAR GERÇEKTEN KOMİK"

Onun için bizim gayretimiz burada bunu düzeltmektir. Bugün 81 ilde iş bırakıp Anadolu Meydanı'nda on binlerce insanla bir araya geldik ve sesimizi yükselttik. Maliye Bakanlığının önüne kadar yürüyerek Maliye Bakanlığına dosyalarımızı bir kez daha sunarak, biz bu konuda çözüm bekliyoruz. Toplu sözleşme masasında oylama istemiyoruz dedik. Bu açıdan bu ifade edilen rakamlar gerçekten komik. Niye? Az önce ifade ettiğim en düşük devlet memuru maaşı 47.500. Bekar hizmetli maaşı. Bu maaşı siz en düşük aynı statüde, aynı yan yana beraber işi yapan, biri bardakları dolu getirir, biri boş götüren, birisi süpürge, öbürü pas pası çeken, ikisi de güvenlik görevlisi olarak kapıda bulunan iki çalışan arasındaki ücret dengesini sağlamazsanız birini 66, birini de 47.500'e bırakırsanız bu olur mu? Bu dengesizliğin önüne geçmek lazım. Bu kamuyu yorar. Bu kamuyu üzer, çalışanların suratı bundan sonra asılır. Buna kimse fırsat vermemeli. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Bu teklifi bu anlamda kabul etmek mümkün değil. Son teklif cümlesini ise asla kabul etmeyiz. Böyle bir şey yok. Masa devam ediyor. Yarın masa devam edecek. Ertesi gün sabaha kadar masa işletilebilir. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Biz 7/24 bu konuda süreci işletmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

"SON TEKLİF DİYEREK BURADAN GÖNDERMEYE ÇALIŞMAK KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Masada diğer tekliflerimiz var. Mühendisinden şube müdürüne, akademisyeninden idari personele, genel idare hizmetler sınıfından tutun da diğer bütün alanlara varana kadar, aile yılı konusuna varana kadar masada birçok teklifimiz var. 3600 ek göstergeden bir derece verilmesine varana kadar hepsi masada konuşulan ve çözüm beklenen hususlar. Onlar da düzeltilmeli. Hizmet kolu teklifleriyle bu anlamda yerine gelmeli. Ama burada en önemli kriter Sayın Cumhurbaşkanımızın kamudaki en düşük memur maaşını, en düşük işçi maaşının üstüne olacak şekilde ayarlayacağız kriteri son derece önemlidir. Bu emeğe değer vermektir, okumaya değer vermektir, dirsek çürütmeye değer vermektir, insanların hayallerini kırmamak, umutlarını örselememektir. Bu çok önemli bir kriter. Ben Sayın Bakan ve Maliye Bakanı hangi hükümetin bakanı? Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözünü yerine getirmek bu anlamda onların birinci görevi. Onun için ben bu sözün yerine gelmesini ve ücret adaletsizliğinin daha fazla devam etmemesini özellikle buradan ifade etmek isterim. Kamu görevlileri kadar kamu görevlilerinin emeklileri de bu anlamda mağdur. En düşük emekli maaşı 30 yıl hizmet etmiş bir ebenin 22 lira ücret aldığı bir yerde siz onun ayakta kalmasından bahsedebilir misiniz? Onun için seyyanen zam yansıtılmalı, taban aylık iyileştirme yapılarak bari aradaki makas bir miktar daraltılsın ve görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki makas gittikçe kapansın diye özellikle ısrarla taban aylık konusunda 10 bin TL bir iyileştirme istedik. Geçmiş dönemdeki kayıplarımız için 10 puan refah payı istedik ve oransal zam isteyerek bu ücret dengesini sağlayın, kamuda çalışma barışını tesis edin diye ısrarla cümle kurduk. Bütün gayretimiz samimiyetle bu. Biz istiyoruz ki memurun yüzü asılmasın. Memurun yüzü gülsün bu masa sonrasında herkes bayram etsin. Ama bize bu rakamları teklif ederek bize son teklif diyerek buradan göndermeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değil. Evet, Sayın Bakan söyledi. Geri kalan hizmet kolu tekliflerini ve genele ilişkin teklifleri görüşmeye son ana kadar devam edeceğiz dedi ama sadece onlarla yetinemeyiz. Bu oranlar yükseltilmeli. Bunlar mutlaka ama mutlaka az önce ifade ettiğim kamuda farklı statüdeki iki çalışan arasındaki makas kapatılacak şekilde gelinmeli. Değilse bu burada bitmez."