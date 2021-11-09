Son dakika... Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan arttırıldı.
Merkez Bankası, döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırdı. TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.
Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu.
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