Zincirleme kazaya neden olan alkollü sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'

Nevşehir’de zincirleme kazaya neden olan kadın sürücü iddiaya göre, çarptığı araç sürücülerine "polis çağırmayın" teklifinde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:13
Zincirleme kazaya neden olan alkollü sürücüden ilginç teklif: 'Polis çağırmayın'
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Kaza, gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Leyal kavşağında meydana geldi.

50 BH 345 plakalı otomobili ile 80. Yıl Bulvarı’ndan Zübeyde Hanım Caddesi’ne kontrolsüz olarak çıkan alkollü sürücü Gül S., önce Ali A.’nın kullandığı 42 APN 753 minibüse, daha sonrada Bahadır C.’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Gül S.’nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi.

İLGİNÇ TEKLİF

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alkol muayenesinde 1.35 promil alkollü çıkan kadın sürücü Gül S., çaptığı araç sürücülerinden polis çağırmamalarını rica ettiği öğrenildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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