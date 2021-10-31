Son dakika... Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde yangın paniği
Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde yangın çıktığı bildirildi. Yangınla ilgili konuşan CHP'li Ali Mahir Başarır, “Bu nükleer santral Mersin'in, Türkiye'nin belası olmuştur” dedi.
Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın meydana geldi. Trafonun patlaması çalışanlara ve çevrede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.
Mersin Akkuyu Nükleer Santrali yapımında dahi birçok aksaklığın yaşandığını anımsatan CHP'li Ali Mahir Başarır, “Daha kurulma aşamasında zemininde defalarca çatlaklar meydana geldi. Yol çalışmaları için patlatılan dinamitler sayesinde çevre evlerde büyük hasarlar oluştu. Şimdi de trafosunda yangın çıkıyor. Daha önce de söylemiştim, bu nükleer santralle Mersin’e, Akdeniz’in dibine dinamit yerleştiriyorlar” ifadelerini kullandı.
“Dünyanın en pahalı elektrik enerjisini Ruslardan satın alacağımız, nükleer atıkların nerede depolanacağının belirsizliği yetmiyormuş gibi daha yapımında yaşanan can güvenliği sorunları, ileride de denetimsiz, kontrolsüz, bir nükleer santral inşa edileceğinin göstergesidir” diye konuşan Başarır, “Bu nükleer santral Mersin'in, Türkiye'nin belası olmuştur” dedi.
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