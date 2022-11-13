Son dakika... Mersin Limanı'nda yakalanmıştı! Değeri dudak uçaklatıyor

13 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Türkiye gündemine sık sık yakalanan uyuşturucularla gelen Mersin Limanı’nda bu kez çok ilginç ve bir o kadar da değerli bir ürün yakalandı. Mersin Limanı’nda mayıs ayında ele geçirilen yaklaşık 17 kilogram balina kusmuğu gümrük müdürlüğünce satışa çıkarıldı.

Geçen yıl Hindistan’da ele geçirilen 7 kilogram balina kusmuğuna 1 milyon dolar değer biçilmişti. Gümrük müdürlüğünün 600 bin TL bedelle satacağı ürünlerin ihale başlangıç bedeli 300 bin TL olarak belirlendi. Ancak Hindistan’da biçilen kilogram fiyatına göre ürünün değeri yaklaşık 2 milyon 428 milyon dolar.

ABD’de ve Hindistan’da kullanımı ve satışı yasak olan balina kusmuğu, eski çağlardan beri kullanılıyor ve “yüzen altın” diye nitelendiriliyor. Balina kusmuğu birçok ülkede kaçak da olsa kullanılıyor.

PAHALI PARFÜMLERDE KULLANILIYOR, ÇÜNKÜ...

Balina kusmuğu doğal bir madde olduğu için kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetli bir yapıya sahip. Parfümün kalıcılığının da artmasına neden olan amber bu nedenle pahalıya satılıyor. Pahalı parfümlerin neredeyse tamamında kullanılıyor.

Son yıllarda pahalı tespihlerin yapımında ve nargilelerde de kullanmaya başlanan ürün Türkiye gümrüklerinde sık sık yakalanıyor.

İthalatı yasak olan ürünün farklı bir ürünmüş gibi gümrük işlemleri yapılıyor. Çoğu zaman ürünü yasadışı yollarla getirenler ürünü yakalattıktan sonra ihaleyle yeniden alarak iç piyasaya sokuyor.

İspermeçet balinası da denen sperm balinasının kusmuğu, yediği yiyeceklerin artıklarını sindirim sistemlerinin 2-10 gün içinde çalışarak arta kalan fazlalıkları ağızlarından kusarak çıkarmasıyla oluşuyor. Bu bol yağlı ve kolesterol içerikli kusmuğa 'ambergris' denilmekte.