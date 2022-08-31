Son Dakika... Meteoroloji ve AFAD uyardı: İstanbul dahil birçok kent için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil birçok kent için yağmur alarmı verildi. AFAD ise kuvvetli yağışın etkilerine karşı önlem alınması için valiliklere uyarı mesajı gönderdi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine; ani sel, su baskını, dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olunması için uyarı mesajı gönderildi.
Mesajda; ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi gerektiği hatırlatıldı.
AFAD SMS İLE YURTTAŞLARI UYARDI
Öte yandan AFAD tarafından gönderilen mesajda "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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