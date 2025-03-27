Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşım yine kısıtlandı
Metro İstanbul, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına yönelik eylemlere yönelik yeni toplu ulaşım kısıtlamasını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrası yapılan eylemlere ilişkin yeni bir toplu ulaşım kısıtlaması daha yapıldı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.''
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 27, 2025
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak…
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