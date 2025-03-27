Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşım yine kısıtlandı

Metro İstanbul, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına yönelik eylemlere yönelik yeni toplu ulaşım kısıtlamasını duyurdu.

Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşım yine kısıtlandı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:47

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrası yapılan eylemlere ilişkin yeni bir toplu ulaşım kısıtlaması daha yapıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'' 


Etiketler: #İstanbul #toplu ulaşım

İlgili Haberler

Son Dakika... CHP'den 'RTÜK' kararı: Saat verdiler!

Son Dakika... CHP'den 'RTÜK' kararı: Saat verdiler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler