Son Dakika: Miçotakis ve Macron'dan taziye mesajı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 14:23

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün 16.20 sıralarında bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bazı yaralılar Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyoğlu Taksim’deki bombalı saldırı sonrasında Türkiye için Türkçe taziye mesajı paylaştı.

Macron sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız: Acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.”

YUNANİSTAN YÖNETİMİNDEN MESAJ

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen korkunç patlama nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşanmasının şokunu yaşıyoruz. Yunan halkı ve şahsım adına, kederli ailelere en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yayınladığı taziye mesajında yaralılara acil şifalar dilediğini belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diledi. Miçotakis, “Yunanistan, terörün her türlüsünü kesinlikle kınamaktadır” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan terörü kesin bir dille kınıyor. Türk hükümetine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.