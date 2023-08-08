Son dakika... Milas'ta orman yangını!
Son dakika haberi... Muğla'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ören Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara unsurları sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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