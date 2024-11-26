Son Dakika... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'teğmenler' açıklaması!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 21:01

Güncelleme: 26.11.2024 - 21:19

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Ortaya çıkan durumunun bir disiplin suçu olduğunu ifade eden Bakan Güler, "İsnat edilen suç kılıç çatmak, ant okumak değil; ikazlara rağmen kasıtlı organize disiplinsizliktir. Teğmenlerin hiçbirine 'Neden ant okudunuz?', 'Neden Atatürk'ün askerleriyiz dediniz' diye soru sorulmadı. Söz konusu eylem amirlerinin izinleri olmadan organize edilmiş, emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır" dedi.

Güler, "Esasen bu konu bizim gündememiz değildir. Her gün 30 bin evladımız operasyonda. Onları takip ediyoruz. Disiplin kurulu bunun kararını verecek. Disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsizligin aması fakatı olamaz" diye konuştu.

Bakan Güler, "Olaya karışanların genç başarılı olmaları, metnin daha önce okunmuş olması disiplinsizlik gerçeğini değiştiremez. Bu eylemle TSK'nın yıpratılmasına zemin yaratılmıştır. TSK'da müesses disiplin olmazsa olmazdır" dedi.

"ABD'LİLER F-35 VEREBİLECEKLERİNİ İFADE ETTİLER"

40 tane F-16 alınacağını bildiren Güler, "79 modernizasyon kitinden vazgeçtik. ABD'liler F-35 'i verebileceklerini ifade ettiler" diye konuştu.